Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (08.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Sie sei lange Zeit die Top-Position im Impfstoff-Aktien-Index des "Aktionär" gewesen: die Aktie von Moderna. Zuletzt habe das Papier jedoch heftig korrigiert, die Aktie von Dynavax hingegen habe sich weiter sehr stark präsentieren können. Es sei zum Führungswechsel gekommen. Nun sei mit einem Anteil von 22,2 Prozent Dynvax die Top-Position, Moderna folge mit einem Anteil von 21,2 Prozent auf Platz zwei.Allerdings dürfte es sich bei Moderna nur um eine vorübergehende Schwächephase handeln. Das Unternehmen habe zahlreiche hochinteressante Projekte auf Basis der neuartigen mRNA-Technologie in der Pipeline, die in Zukunft für Furore sorgen könnten.Zuletzt habe das Unternehmen angekündigt, zukünftig mRNA-Impfstoffe auch in Afrika herzustellen. Man wolle eine Anlage zur Produktion von Arzneimitteln bauen, in der jährlich bis zu 500 Millionen Impfstoffdosen hergestellt, abgefüllt und verpackt werden könnten, habe Moderna am Donnerstag mitgeteilt. Die US-amerikanische Firma wolle 500 Millionen Dollar (432 Millionen Euro) in die Anlage investieren. Der Standort sei noch nicht ausgewählt.Im August habe der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech (drittgrößte Position im Impfstoff-Aktien-Index) angekündigt, man werde Malaria- und Tuberkulose-Impfstoffe in Afrika herstellen und prüfe dazu den Aufbau nachhaltiger Produktionsmöglichkeiten in Ruanda und Senegal. Ende 2022 sollten klinische Studien für die mRNA-Impfstoffe beginnen.Auch in Südafrika solle nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mithilfe eines Konsortiums ein Zentrum zur Herstellung von mRNA-Impfstoffen entstehen. In dem Land am Südzipfel des Kontinents sollten Corona-Impfstoffe innerhalb von neun bis zwölf Monaten produziert werden. Bislang importiere Afrika den Großteil aller Impfstoffe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.