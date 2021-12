Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

216,60 EUR -1,77% (27.12.2021, 13:09)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

249,99 USD -0,55% (24.12.2021)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (27.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Moderna habe sich seit Anfang 2020 vervielfachen können. Die Analysten von J.P. Morgan würden das Papier aber mittlerweile zu hoch bewertet sehen. Analyst Cory Kasimov sehe das Papier derzeit bei 165 Dollar als fair bewertet. Am letzten Handelstag vor Weihnachten sei Moderna bei 249,99 Dollar aus dem Handel gegangen.Dabei habe es zuletzt positive Daten zu den Booster-Impfungen gegeben. Moderna habe berichtetet, dass eine Auffrischimpfung seines Covid-19-Impfstoffs mRNA-1273 (Spikevax) den Antikörperspiegel im Kampf gegen die Omikron-Variante deutlich erhöht habe.Ein Boost aus einer 50-Milligramm-Dosis - oder einer halben Dosis - habe den Schutz gegen Omikron um das 37Fache im Vergleich zu den Werten vor Verabreichung der Booster-Impfung erhöht. Eine volle Dosis von 100 Milligramm habe sogar einen 83-fach erhöhten Schutz ergeben. Zum Vergleich: Die BioNTech/Pfizer-Boosterdosisi habe eine 25-fache Erhöhung des Schutzes geboten. Zugelassen sei aber bislang die 50-µg-Dosis.Im kommenden Jahr wolle Moderna zudem mit den klinischen Studien für einen Impfstoff zum spezifischen Schutz gegen die Omikron-Variante beginnen.Während Kasimov die jüngste positive Entwicklung gelobt habe, sehe er die Aktie mittlerweile dennoch überbewertet. "Die vorläufigen Omikron-Ergebnisse von mRNA sind aus gesellschaftlicher Sicht ermutigend und zeigen weiterhin die klare Bedeutung von Boostern für die Aufrechterhaltung eines hohen Schutzniveaus", habe der Analyst erläutert. "Das Update hat jedoch wenig Einfluss auf unsere Sicht auf die Marktdynamik in den nächsten Jahren. Der längerfristige Bestand - und natürlich die Größe - des Impfstoffmarktes bleiben wichtige, aber aus Bewertungssicht unbekannte Fragen."Langfristig erwartet sich "Der Aktionär" deswegen noch einiges, so Marion Schlegel. (Analyse vom 27.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: