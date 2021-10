Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

293,15 EUR -11,81% (01.10.2021, 20:34)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

338,215 USD -12,12% (01.10.2021, 20:20)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (01.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Der Crash bei den Aktien der Impfstoff-Pioniere BioNTech und Moderna habe sich am Freitag nochmals verschärft. Zum nächsten Dämpfer für die Papiere der beiden Schöpfer mRNA-basierender Corona-Vakzine sei die Meldung geworden, dass der Pharmakonzern Merck & Co vor dem Durchbruch mit einem Medikament gegen Covid stehe.BioNTech habe zwischenzeitlich 15 Prozent eingebüßt, dann aber die Verluste begrenzt. Moderna sacke aktuell um zwölf Prozent ab. Auch andere Impfstoffunternehmen kämen unter die Räder. Valneva zum Beispiel verliere aktuell sieben Prozent. Nach der Horrorwoche stünden bei der Branche nun insgesamt Kursverluste von 84 Milliarden Dollar zu Buche.Merck habe bekannt gegeben, ein neues Medikament halbiere bei Risiko-Patienten einer klinischen Studie zufolge deutlich die Wahrscheinlichkeit sehr schwerer Verläufe. Das Unternehmen wolle sich so schnell wie möglich um den Einsatz in den USA bemühen und auch entsprechende Anträge bei Behörden weltweit stellen.Mercks Erfolg sei ein Gamechanger, aber trotzdem werde es weiterhin viele Milliarden Impfungen gegen Corona geben. Das große Potenzial von mRNA allerdings liegt sehr wahrscheinlich ganz woanders, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Moderna-Aktie. (Analyse vom 01.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: