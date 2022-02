Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (15.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Moderna sei in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten. Im August vergangenen Jahres habe das Papier bei 497,49 Dollar ihr Allzeithoch markiert. Seitdem habe die Aktie mehr als 70 Prozent ihres Wertes eingebüßt.Ein Grund für den Kursrückgang seien die extrem milden Krankheitsverläufe nach einer Omikron-Infektion. Doch der Deutschland-Chef von Moderna, Gerald Wiegand, habe vor kurzem bereits davor gewarnt, sich beim Kampf gegen die Pandemie nur noch auf Impfstoffe gegen die Omikron-Variante des Virus zu konzentrieren."Im Moment spricht jeder nur über Omikron. Das bedeutet aber nicht, dass die anderen Varianten verschwunden sind oder nicht ganz neue auftauchen können", so Wiegand im Gespräch mit der "Welt am Sonntag". Er habe dabei betont, dass es das Ziel sein müsse, Impfstoffe zu entwickeln, die vor möglichst vielen vorhandenen und künftigen Varianten des Virus schützten. Der US-Hersteller arbeite deshalb nicht nur an sogenannten monovalenten, sondern auch bereits an bi- oder trivalenten Vakzinen, die gezielt mehrere Varianten von SARS-CoV-2 angreifen sollten.Langfristig könnte dies der Aktie von Moderna, die zuletzt stark unter Druck gestanden habe, neuen Schwung verleihen. Vorerst sei das Papier jedoch charttechnisch weiter deutlich angeschlagen. Und auch Bancel habe sich in den vergangenen Monaten massiv auf der Verkäuferseite befunden. Er habe sich seit Anfang 2020 von fast zwei Millionen Moderna-Aktien getrennt. Bislang sei er nicht auf die Käuferseite zurückgekehrt. Für die Moderna-Aktie ist nun wichtig, dass sie einen Boden ausbilden kann, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2022)