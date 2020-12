Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Kurz vor der wahrscheinlichen Notzulassung für den Corona-Impfstoff von Moderna habe die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Mittel eine hohe Wirksamkeit bescheinigt. Das Präparat weise nach zwei Impfdosen eine Wirksamkeit von 94,1 Prozent auf und schütze sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen. Die Moderna-Aktie rutsche dennoch ab.Die New York Times und die Washington Post berichten, dass mit der hohen Wirksamkeit die Notzulassung des Impfstoffs bereits am kommenden Freitag wahrscheinlich sei. Bereits Anfang nächster Woche könnten erste Menschen in den USA geimpft werden.Am Donnerstag solle ein Expertengremium zu einer ganztägigen Sitzung zusammenkommen, um die vorgelegten Dokumente und die mögliche Zulassung zu diskutieren. Am Montag habe ein Regierungsbeamter erklärt, dass bereits 6 Millionen Dosen des Wirkstoffs auf dem Weg zu knapp 3.300 Impfzentren seien.Die FDA-Dokumente hätten die gleichen Daten enthalten, die Moderna rund zwei Wochen zuvor veröffentlicht habe: Von 30.350 Studienteilnehmern in der dritten Testphase habe die eine Hälfte den Impfstoff mRNA-1273, die andere Hälfte ein Placebo bekommen. In der Gruppe mit dem Placebo hätten sich in der Folgezeit 185 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, in der geimpften Gruppe sei es nur zu 11 Fällen gekommen.Die Moderna-Aktie rutsche im frühen US-Handel fast vier Prozent ab. Vor einer Woche habe der Biotech-Wert bei 170 Dollar ein Allzeithoch markiert.Nach der jüngsten Rallye würden Gewinnmitnahmen die Aktie von Moderna drücken. Eine gesunde Konsolidierung. Die wahrscheinlichen Zulassungen in den USA und in der EU sollten aber schon bald wieder für neuen Schwung bei dem Papier sorgen. DER AKTIONÄR hatte zu Teilgewinnmitnahmen bei der Moderna-Aktie geraten, die Rest-Position bleibt weiter haltenswert, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)Mit Material von dpa-AFX