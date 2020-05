Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

69,45 EUR -4,34% (19.05.2020, 16:50)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

77,92 USD -2,60% (19.05.2020, 16:37)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (19.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna, das als große Hoffnung bei der Entwicklung eines potenziellen Corona-Impfstoffs gelte, habe am Montag ein wahres Kursfeuerwerk hingelegt. Kurzzeitig habe der Titel bei 87 Dollar notiert, bevor Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Grund seien ermutigende Testergebnisse eines Phase-1-Impfstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 gewesen.Die Studie für den Corona-Impfstoffkandidaten mRNA-1273 sei in erster Linie darauf ausgelegt gewesen, die Sicherheit zu untersuchen. Stephane Bancel, CEO von Moderna, habe gesagt, dass das Sicherheitsprofil gut zu sein scheine und die Reaktionen impfstoff-typisch ausgefallen seien. Auch was die bisherigen Wirksamkeitsdaten angehe, habe sich Bancel zuversichtlich gezeigt: "Dies ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass wir einen Antikörper erzeugen, der die Replikation des Virus verhindern kann." Die Daten "hätten nicht besser sein können", habe er gesagt.Auch die US-Investmentbank Goldman Sachs habe sich begeistert gezeigt: Sie halte die von Moderna vorgelegten Phase-1-Studien-Daten für "ermutigend", so Analystin Salveen Richter in ihrer am Montag veröffentlichten Studie. Richter habe ihr Kursziel 63 auf 105 Dollar angehoben und ihr "buy"-Rating für die Moderna-Aktie bestätigt.DER AKTIONÄR habe die Moderna-Aktie im Aktienreport "Die Mega-Hoffnung im Kampf gegen Corona: Sichern Sie sich jetzt diese Aktie und die Chance auf 100 Prozent und mehr" zu einem Kurs von 19,60 Euro empfohlen. Anleger könnten sich inzwischen über satte Gewinne freuen. Die Moderna-Aktie ist zwar nun vorerst heiß gelaufen - DER AKTIONÄR hatte deswegen zu Teilgewinnmitnahmen geraten -, sollte es Moderna jedoch gelingen, als erstes einen erfolgreichen Impfstoff an den Markt zu bringen, dürfte die Aktie noch deutlich höher notieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: