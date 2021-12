Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

230,65 EUR +1,54% (13.12.2021, 09:33)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

257,06 USD -5,57% (10.12.2021, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (13.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff Spikevax von Moderna bleibe hoch. So habe Moderna den Deal mit der Impfstoffinitiative COVAX ausweiten können. Am Freitag sei diese Nachricht allerdings von Studiendaten zu einem potenziellen Grippe-Vakzin auf mRNA-Basis überschattet worden, die die Moderna-Aktie unter Druck gesetzt hätten.Doch zunächst zu der Liefervereinbarung: Im Jahr 2021 werde Moderna 20 Millionen weitere Corona-Impfstoff-Dosen an COVAX versenden. Damit belaufe sich dann die ausgelieferte Menge im Kalenderjahr auf 54 Millionen Stück.Im kommenden Jahr würden die Auslieferungen an die mit COVAX verknüpfte Impf-Allianz Gavi weiter erhöht. in Q1/2022 sollten es bis zu 96,5 Millionen Dosen sein und weitere 116,5 Millionen Stück in Q2/2022. Laut Moderna habe eine neue Liefervereinbarung mit Gavi getroffen werden können. Demnach erwerbe die Allianz in Q2/2022 20 Millionen weitere Dosen und habe die Möglichkeit, im Zeitraum zusätzliche 30 Millionen Dosen zu erwerben. Und auch in Q3 könne Gavi bei Moderna eine Option ziehen - in diesem Fall für 100 Millionen Dosen.Kurzum: Mit allen Vereinbarungen habe Gavi die Möglichkeit, bis zu 650 Millionen Dosen Spikevax zu beziehen. Die Nachricht zur neuen Liefervereinbarung sei am Freitag letzter Woche allerdings verpufft. Überschattet worden sei die positive Meldung von Studiendaten zu einem potenziellen Grippe-Impfstoff von Moderna.Spikevax beschere Moderna milliardenschwere Umsätze und Gewinne. Mit den finanziellen Mitteln könne das Unternehmen die breite klinische Entwicklungspipeline weiter vorantreiben. DER AKTIONÄR bleibe langfristig für den Biotech-Titel optimistisch gestimmt, auch wenn die jüngsten Daten zum Grippe-Impfstoff nicht hätten überzeugen können. Der Favorit unter den mRNA-Playern bleibt allerdings klar die BioNTech-Aktie, so Michel Doepke. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link