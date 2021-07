Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

275,85 EUR +1,40% (22.07.2021, 20:30)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

323,59 USD +0,77% (22.07.2021, 20:16)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (22.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Moderna sei am Mittwoch offiziell in den S&P 500-Index aufgenommen worden und sei an seinem ersten Tag als Mitglied der weithin beachteten Large-Cap-Benchmark um 4,5% nach oben gesprungen. Heute bewege sich die Notierung kaum. Laut Experten könnte der Corona-Impfstoffhersteller Opfer seines eigenen Erfolgs werden.Die Moderna-Aktie haben während der Corona-Krise eine unglaubliche Rally hingelegt. Zum Börsenschluss am Mittwoch habe die Aktie im bisherigen Jahresverlauf um 208% im Plus gelegen. Moderna sei die Aktie mit der besten Performance im S&P 500 in diesem Jahr. Und das, obwohl der Titel erst seit gestern in den breitgefassten Index aufgenommen worden sei. Das berichte Barrons.Es überrasche nicht, dass Moderna am Dienstag einer der am stärksten gehandelten Namen gewesen sei, da passive Fonds, die den S&P 500 abbilden würden, sich darum bemühen würden, die Aktie zu kaufen, um die Performance des Indexes zu erreichen. Es seien über 123 Mio. Moderna-Aktien im Wert von etwa 39 Mrd. USD gehandelt worden, das sei das 12-fache des durchschnittlichen Tagesvolumens von 10 Mio. Aktien in den letzten drei Monaten. Die Moderna-Aktien seien am Dienstag um bis zu 9% gestiegen, hätten aber mit einem Minus von 2% den Tag geschlossen. Die Aufnahme von Moderna in den S&P 500 bedeute auch, dass aktiv gemanagte Fonds, die ihre Performance am Index messen würden, den Kauf von Moderna-Aktien eher in Betracht ziehen würden.Ausnahmen würden die Regel bestätigen: Bei Moderna müsse es nicht soweit kommen, dass die Aktie eine Underperformance nach der Index-Aufnahme aufs Parkett lege. Denn die Corona-Krise könnte im Herbst wieder aufflammen, unabhängig davon würden Auffrischungs-Impfungen noch über Jahre notwendig sein, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: