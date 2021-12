Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (30.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch wenn die Aktien der Corona-Impfstoffhersteller Moderna und BioNTech zum Jahresende etwas schwächeln würden, könnten sie dennoch auf ein extrem starkes Jahr zurückblicken. BioNTech habe sich im Jahresvergleich rund verdreifachen können, Moderna habe sich mehr als verdoppeln können. Damit gehöre Moderna im S&P 500 zu den acht besten Aktien.Die Impfstoffe von BioNTech und Moderna seien die beiden wichtigsten Vakzine in der deutschen Impfkampagne. In Deutschland seien mittlerweile mehr als 31 Millionen sogenannte Booster-Dosen verabreicht worden. Zuletzt habe die britische Behörde für Gesundheitssicherheit einen aktuellen Report veröffentlicht, der die Effektivität der mRNA-Vakzine als Booster-Impfungen einschätze. Einbezogen gewesen seien Daten aus 147.597 Delta- und 68.489 Omikron-Fällen.Laut den Erhebungen sei der beste Schutz vor der neuen Omikron-Variante eine zweifache BioNTech-Impfung und ein Booster mit Moderna. Bereits nach einer Woche mit einem Moderna-Booster steige der Schutz vor einer symptomatischen Erkrankung mit Omikron auf ungefähr 70 Prozent - und halte das Niveau mindestens drei Monate lang.Diejenigen, die dreimal mit BioNTech geimpft worden seien, hätten zwar nach einer Woche ebenfalls einen Schutz von rund 70 Prozent, doch falle dieser nach ungefähr drei Monaten auf nur noch knapp über 40 Prozent.Derweil habe der Bund den Weg für Booster-Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren freigemacht. Diese hätten "unabhängig von den Empfehlungen" der Ständigen Impfkommission (STIKO) grundsätzlich einen Anspruch auf Auffrisch-Impfungen, heiße es in einem Schreiben, das Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Montag unter anderem an die Bundesländer geschickt habe. Für sie komme dabei der BioNTech-Impfstoff infrage. Moderna solle demnach erst ab 30 Jahren verabreicht werden.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.