Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

277,30 EUR +0,89% (23.07.2021, 08:44)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

323,48 USD +0,74% (22.07.2021)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (23.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Aktie von Moderna sei derzeit nicht zu bremsen. Seit Ende März habe sich das Papier bis zum vorläufigen neuen Rekordhoch vom Dienstag dieser Woche bei 342,51 Dollar fast verdreifacht. Nach dem Allzeithoch hätten zwar leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt, die Aktie präsentiere sich aber weiter stark. Am Donnerstag sei die Aktie von Moderna mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 323,48 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Am heutigen Freitag finde derweil ein wichtiges Treffen statt.Die EU-Arzneimittelbehörde EMA wolle eine Vorentscheidung über die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffs für Kinder fällen. Die Experten der Behörde würden am Freitag über die Zulassung des Impfstoffes des US-Herstellers Moderna auch für 12- bis 17-Jährige beraten. Die Bewertung von Studien des Herstellers sollten abgeschlossen werden, habe die EMA in Amsterdam mitgeteilt. Wenn die Experten grünes Licht geben würden, müsste nur noch die EU-Kommission zustimmen. Das gelte als Formsache.Das Präparat "Spikevax" wäre dann der zweite Corona-Impfstoff, der in der EU auch jungen Menschen verabreicht werden dürfe. Ende Mai sei der Impfstoff von Pfizer/BioNTech auch für 12- bis 17-Jährige zugelassen worden.Grundlage des Antrags des Herstellers Moderna sei eine Studie bei 2.500 Jugendlichen in den USA gewesen. Danach habe die Wirksamkeit des Präparates nach Angaben des Unternehmens bei 100 Prozent gelegen. Außerdem solle das Präparat für Minderjährige ebenso sicher und verträglich sein, wie für Erwachsene."Der Aktionär" bleibt für die Aktie von Moderna langfristig positiv gestimmt. BioNTech weise aber einen klaren Bewertungsabschlag zu Moderna auf, weswegen BioNTech der Favorit des "Aktionär" bleibe. Die Aktien von Moderna und BioNTech würden sich auch im Impfstoff-Aktien-Index des "Aktionär" befinden. Es seien die mit Abstand größten Positionen. (Analyse vom 23.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.