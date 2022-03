Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (15.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Aktie von Moderna habe sich am Montag mit einem starken Kursanstieg zurückgemeldet. Neue Sorgen rund um das Coronavirus hätten dem zuletzt massiv unter Druck geratenen Wert wieder stärkeren Auftrieb verliehen. Darüber hinaus habe Moderna den Start einer weiteren Phase-1-Studie mit einem potenziellen mRNA-Impfstoff vermelden können.Im Konkreten handele es sich hierbei um die Substanz mRNA-1574, einem experimentellen Trimer-mRNA-Impfstoff, den Moderna gegen das Humane Immundefizienz-Virus (besser bekannt als HIV) entwickeln wolle. Der erste Patient sei laut einer Mitteilung vom Montag eingeschlossen worden.Moderna habe mit der Entwicklung des Corona-Impfstoffs Spikevax gezeigt, dass die mRNA-Technologie des Unternehmens einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Infektionskrankheiten leisten könne.Die Pipeline von Moderna sei prall gefüllt. Dank der milliardenschweren Gewinne durch den Corona-Impfstoff Spikevax würden sich die Amerikaner in einer finanziell komfortablen Situation befinden, um die klinische Entwicklung der Assets ohne größere Kapitalmaßnahmen voranzutreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.