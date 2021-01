Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

87,55 EUR -8,09% (04.01.2021, 15:58)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

105,4972 USD +0,98% (04.01.2021, 15:44)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Deutschland Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (04.01.2021/ac/a/n)



Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA lasse den Impfstoff von Moderna möglicherweise noch an diesem Montag zu. Das berichte die Nachrichtenagentur AFP. Die Beratungen der Behörde seien von diesem Mittwoch auf Montag vorgezogen worden, heiße es. Die Moderna-Aktie drehe nach der Meldung ins Plus.Der Expertenausschuss der EMA sei bereits am Montag zusammengetroffen und berate über die Empfehlung für den Impfstoff des US-Herstellers Moderna, habe eine Sprecherin der EMA am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam bestätigt. Zunächst sei eine Entscheidung für Mittwoch angekündigt worden.Bei einer positiven Empfehlung der EMA müsse noch die EU-Kommission zustimmen. Das gelte als Formsache und könnte in kürzester Zeit geschehen.Es wäre nach dem Präparat der Hersteller Pfizer und BioNTech der zweite Impfstoff gegen Covid-19, der in den EU-Mitgliedsstaaten zugelassen würde. Die EU habe bereits bei Moderna 160 Millionen Dosen des Impfstoffes bestellt.