Wien (www.aktiencheck.de) - Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion wuchsen im Mai etwas langsamer als noch im April, was aber am Bild einer stabilen, moderaten Erholung der russischenVolkswirtschaft nicht viel ändert, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Die EU habe unterdessen einmal mehr ihre Wirtschaftssanktionen erneut bis Anfang 2019 verlängert und Russland mit seinen Gegensanktionen entsprechend nachgezogen. Das erste Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Putin und Trump Mitte Juli sei atmosphärisch offenbar besser verlaufen als von vielen befürchtet und könnte den Auftakt für eine allmähliche Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Russland bilden. Der US-Präsident habe dabei einen erheblichen Anteil für das schlechte Verhältnis zwischen beiden Staaten auch auf Seiten der USA gesehen. Allerdings sei er unmittelbar nach dem Gipfel innenpolitisch massiv angegriffen worden. Weite Teile der US-Medien, ehemalige Geheimdienstchefs und Politiker beider großer Parteien hätten ihm ein Einknicken und gar Verrat an den USA vorgeworfen. Daher bleibe es fraglich, inwieweit Trump innenpolitisch überhaupt Spielraum für einen Entspannungskurs habe.Russlands Aktienmarkt habe sich gegen den negativen EM-Trend mit nur sehr minimalen Kursverlusten behauptet. Der MOEX Index in Moskau sei fast unverändert geblieben, während der in Dollar notierende RTS-Index um ein knappes Prozent nachgegeben habe. (em-report Juli 2018) (25.07.2018/ac/a/m)