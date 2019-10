Börsenplätze Mobimo-Aktie:



Kurzprofil Mobimo Holding AG:



Die Mobimo Holding AG (ISIN: CH0011108872, WKN: 930290, Ticker-Symbol: M1H, SIX Swiss Ex: MOBN) wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von über CHF 3,2 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,7 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite. (15.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Mobimo-Aktienanalyse von Analyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Mobimo Holding AG (ISIN: CH0011108872, WKN: 930290, Ticker-Symbol: M1H, SIX Swiss Ex: MOBN).Verzögerung von zwei Projekten: Nach dem Ertrag von CHF 2,4 Mio. aus dem Bereich Entwicklung (inkl. Promotion) im 1H19 habe Mobimo ursprünglich mit einem deutlich höheren 2H gerechnet. Da die Baubewilligung für zwei Großprojekte von Drittinvestoren noch nicht erteilt worden sei, würden die damit verbundenen Erträge im GJ19E bei Mobimo nicht zum Tragen kommen.Unveränderte Produktpipeline: Aber die Pipeline bezüglich der "Entwicklung für Dritte" im Wert von CHF 870 Mio. (bis GJ24) bleibe unverändert. Diese Pipeline umfasse eine Ertrags-Run-Rate von ca. CHF 20 Mio. p.a. (inkl. Promotion mit einer kleineren Pipeline von CHF 150 Mio.), was ungefähr ein Viertel des ber. EBIT entspreche.Folglich senke Furger seine EPS-Prognose für das GJ19E um -16%, aber erhöhe die Prognose für GJ20/21E um 8% bzw. 6%.Angesichts des Kursaufschlags von 24% gegenüber dem NAV bekräftigt Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "hold"-Rating für die Mobimo-Aktie. Das Kursziel laute CHF 270. (Analyse vom 15.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link