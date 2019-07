"Mobilität der Zukunft": Bundesregierung bündelt ihre Förderschwerpunkte

"Der Automobilsektor gehört zu den Grundpfeilern unserer Wirtschaft und autonomes Fahren ist - neben der Elektromobilität - das Zukunftsthema der Branche", sagt Ulrich Nussbaum, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Das Ministerium unterstützt die deutschen Autobauer daher schon seit Jahren mit Leuchtturmprojekten. Der künftige Förderschwerpunkt werde auf KI für das autonome Fahren liegen, so Nussbaum.



"Das automatisierte und vernetzte Fahren wird eine der prägenden Technologien der kommenden Jahrzehnte sein", unterstreicht Guido Beermann, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. "Mit dem Aktionsplan bringen wir die Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet nun noch weiter voran." Die Kernkompetenzen für den Autobau des 21. Jahrhunderts sollen weiterhin gestärkt und Deutschlands Status als führender Technologiestandort gesichert werden, betont Beermann.



Fünf Level des autonomen Fahrens



Selbstfahrende Autos bieten vielfältige Chancen - von einem Plus an Sicherheit und Effizienz im Straßenverkehr bis hin zu Konzepten für eine emissionsfreie, intelligente und innovative Mobilität.



Fahrzeuge des "Level 1" sind auf den Straßen längst Realität: Immer mehr Pkw und Lkw werden mit einem automatisierten Bremssystem oder Abstandsregelung ausgeliefert. "Level 2"-Fahrzeuge bieten die Möglichkeit des automatischen Einparkens und Spurhaltens. Hier muss der Fahrer nicht durchgehend zum Lenkrad greifen.



Ab "Level 3" übernimmt der Wagen in bestimmten Situationen alle Aufgaben, allerdings muss der Fahrer oder die Fahrerin bereit sein, das Steuer zu übernehmen. Ab "Level 4" fährt das Auto komplett selbstständig, zum Beispiel auf bestimmten Autobahnabschnitten. Der Lenker übernimmt das Steuer erst wieder bei der Autobahnausfahrt.



Bei den "Level 5"-Fahrzeugen handelt es sich um echte "Roboterautos", die jede Strecke autonom zurücklegen können, selbst ein Lenkrad ist nicht mehr zwingend notwendig. (09.07.2019/ac/a/m)







