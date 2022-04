Auch werden Eigenversorger bei der Einspeisevergütung weiter benachteiligt. Professor Weber: "Das wird zur Folge haben, dass viele mittelständische Unternehmen unter den gegebenen Voraussetzungen von größeren Investitionen in erneuerbare Energien absehen. Bürokratische Hürden dieser Art müssen daher dringend beseitigt werden, wenn die Transformation des Energiesystems bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgung gelingen soll."



Kritisch sieht der Vorsitzende der BVMW-Energiekommission auch das Thema der lokalen Produktion gerade von Solarzellen und Solarmodulen, das in der Gesetzesvorlage ebenfalls kaum behandelt wird. Weber: "Nur eine starke lokale Produktionsbasis, basierend auf den von unseren Forschungsinstituten entwickelten neuesten Photovoltaik-Technologien wird einen reibungslosen und raschen Übergang in ein neue, rein grüne Energieversorgung ermöglichen."



Über den Verband:



Der Mittelstand. BVMW e.V. ist mit rund 28.000 ordentlichen Mitgliedern die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt der Verband zudem mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt 900.000 Mitgliedern.



Weitere Informationen unter: http://www.bvmw.de (07.04.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Mittelstand befürchtet durch das jetzt im Bundeskabinett verabschiedete Osterpaket eine Zielverfehlung beim beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien in den Unternehmen selbst, so der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) in einer aktuellen Pressemitteilung.Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:So wird gerade der für die Produktionsbetriebe besonders wichtige Aspekt der Versorgungssicherheit im Gesetzespaket nur unzureichend behandelt."Deutschland steht vor der enormen Aufgabe, sich schnellstmöglich von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen. Was wir dafür brauchen, ist ein ganzheitlicher Blick für das gesamte Energiesystem. Aus Sicht der mittelständischen Unternehmen lässt das Osterpaket des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz diesen ganzheitlichen Blick leider komplett vermissen", erklärt Professor Dr. Eicke R. Weber, Vorsitzender der Energiekommisson des Verbandes Der Mittelstand. BVMW. "Es wird schon jetzt deutlich, dass im parlamentarischen Verfahren noch massiv nachgearbeitet werden muss. Ansonsten drohen wir, am Aufbau eines vollständig auf erneuerbaren Energien basierenden Energiesystems zu scheitern."