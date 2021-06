Auf mittel- bis langfristige Sicht prognostiziere das Unternehmen ab 2022 ein Wachstum im mittleren 20-Prozentbereich. Dabei sei der Brillen-Händler, anders als viele andere Growth-Unternehmen, profitabel. Für 2020 stehe ein Bruttogewinn von 81 Millionen Euro zu Buche. Nach 65 Millionen im Vorjahr.



Wie das Unternehmen am Montag mitgeteilt habe, solle der Börsengang mindestens 225 Millionen Euro einbringen. Andere Informationen, wie etwa die geplante Zahl der ausgegebenen Aktien, stünden aber noch aus. "Der Aktionär" behält Mister Spex im Auge, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 14.06.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Mister Spex:



Bei Mister Spex haben Kundinnen und Kunden Zugriff auf ein umfangreichreiches Sortiment aus über 100 attraktiven Premium- und Luxus-Brands, angesagten Independent Labels und hochwertigen Eigenmarken sowie ausgewählten Designer- und Influencer-Kooperationen. Dank der nahtlosen und konsequenten Omnichannel-Verzahnung von On- und Offlineangeboten schafft das Unternehmen ein individuelles Shoppingerlebnis und gibt seinen Kundinnen und Kunden gleichzeitig die Freiheit, selbstbestimmt zu entscheiden, wann, wo und wie sie einkaufen. Innovative Technologien und smarte, datengestützte Funktionen spielen dabei eine zentrale Rolle.



Als Treiber der digitalen Transformation hat Mister Spex die Optik-Branche seit dem Tag unserer Gründung maßgeblich geprägt. Heute ist Mister Spex die führende digital getriebene Omnichannel-Optikmarke in Europa mit über fünf Millionen Kundinnen und Kunden. Das Unternehmen betreibt Onlineshops in zehn Ländern, über 40 Stores in Deutschland, Österreich und Schweden sowie ein flächendeckendes Netzwerk aus über 400 Partneroptikern.



Seit dem ersten Jahr wächst es im Umsatz konstant im zweistelligen Prozentbereich und konnte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 164 Millionen Euro erwirtschaften bei einem positiven bereinigten EBITDA von rund 7 Millionen Euro. Während der Gesamtmarkt für Brillen in Deutschland 2020 um 8 Prozent und in Europa sogar um 13 Prozent im Umsatz geschrumpft ist, konnte Mister Spex im gleichen Jahr um 18 Prozent wachsen und beweist damit einmal mehr auch in einem schwierigen Marktumfeld den nachhaltigen Erfolg seiner Omnichannel-Strategie. (14.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das nächste deutsche Wachstumsunternehmen will an die Börse. Der Omnichannel-Brillenhändler Mister Spex gab am Montag bekannt, seinen Börsengang vorzubereiten, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Das IPO in Frankfurt solle im dritten Quartal dieses Jahres über die Bühne gehen und dem Unternehmen einen dreistelligen Millionenbetrag einbringen.Die Berliner seien kein klassisches E-Commerce-Unternehmen, sondern würden auf die Verknüpfung von On- und Offline-Handel setzen. Dazu betreibe Mister Spex neben Online-Plattformen in zehn europäischen Ländern auch 42 eigenen Filialen in Deutschland, Österreich und Schweden. Darüber hinaus arbeite das Unternehmen mit einem Netzwerk von etwa 400 Partner-Optikern zusammen.Der europäische Markt für Korrektur-Brillen solle Analysten zufolge bis 2027 ein Volumen von mehr als 26 Milliarden Euro ausmachen und dabei jährlich etwa fünf Prozent wachsen. Dazu komme das Geschäft mit Sonnenbrillen, dass bereits 2022 wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hätten und 2025 über sechs Milliarden Euro schwer sein werde.Diese Entwicklung lasse sich auch an den Unternehmenszahlen von Mister Spex ablesen. So sei die Zahl der Neukunden im vergangenen Jahr um 15 Prozent auf 700.000 gewachsen. Im ersten Quartal 2021 habe sich das Wachstum auf 30 Prozent gegenüber den Vergleichszeitraum des Vorjahres beschleunigt.Der Umsatz der Berliner habe 2020 mit 164 Millionen Euro etwa 18 Prozent über dem Niveau von 2019 gelegen. Im ersten Quartal 2021 habe Mister Spex gut 27 Prozent mehr umgesetzt als im ersten Vierteljahr 2020. In absoluten Zahlen seien das 44 Millionen Euro gewesen.