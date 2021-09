Börsenplätze Mister Spex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mister Spex-Aktie:

23,46 EUR -1,84% (22.09.2021, 12:41)



XETRA-Aktienkurs Mister Spex-Aktie:

24,00 EUR +0,33% (22.09.2021, 12:40)



ISIN Mister Spex-Aktie:

DE000A3CSAE2



WKN Mister Spex-Aktie:

A3CSAE



Ticker-Symbol Mister Spex-Aktie:

MRX



Kurzprofil Mister Spex SE:



Mister Spex (ISIN: DE000A3CSAE2, WKN: A3CSAE, Ticker-Symbol: MRX) wurde 2007 gegründet und ist heute der führende Omnichannel-Optiker in Europa. Für sein überzeugendes Geschäftsmodell wurde das Unternehmen mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet und hat von Anfang an als wesentlicher Treiber der digitalen Transformation die Optik-Branche grundlegend verändert. In wenigen Jahren entwickelte sich Mister Spex von einem reinen Online-Player zum erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit über fünf Millionen Kundinnen und Kunden, 10 europäischen Online-Shops und zahlreichen eigenen stationären Stores. Als Digital Native spielten Technologie und Innovation immer eine zentrale Rolle in der Unternehmensentwicklung. Dazu gehören unter anderem 2D- und 3D-Online-Anproben und intelligente Filter-Funktionen.



Ziel von Mister Spex ist es, den Brillenkauf als einfaches und transparentes Shoppingerlebnis mit Freude am Einkauf zu etablieren. Dafür bietet das Unternehmen neben einem großen, vielseitigen Sortiment aus Qualitätsprodukten auch umfassende Expertise und Beratungsangebote über seinen Kundenservice, die eigenen Stores und über das flächendeckende Partneroptikernetzwerk. (22.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mister Spex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Berliner Omnichannel-Optikers Mister Spex SE (ISIN: DE000A3CSAE2, WKN: A3CSAE, Ticker-Symbol: MRX) unter die Lupe.Mister Spex habe am Mittwoch die ersten Zahlen seit dem IPO Anfang Juli präsentiert. Steigenden Umsätzen stünden unter anderem hohe Kosten für die Eröffnung neuer Läden gegenüber. Bei den Anlegern seien die Zahlen nicht gut angekommen.Zwar habe der Omnichannel-Optiker in H1 seine Umsätze gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 um 25 Prozent auf 100 Mio. Euro gesteigert, gleichzeitig seien aber auch die Ausgaben nach oben geschnellt.Alleine die Personalkosten seien mit 27 Mio. Euro 55 Prozent höher ausgefallen als zwischen Januar und Juni des Vorjahres. Das Unternehmen führe diese unter anderem auf die Eröffnung neuer Stores zurück.Zu Handelsbeginn am Mittwoch sei die Mister Spex-Aktie bis auf 22,24 Euro gefallen - ein neues Rekordtief. Im Laufe des Vormittags habe sich der Titel zwar wieder etwas erholt, zum Ausgabepreis beim IPO würden aber nach wie vor sieben Prozent fehlen.Bislang hätten Anleger nur wenig Freude mit dem Börsen-Neuling gehabt, der sich nicht dauerhaft oberhalb der 25 Euro zum Börsenstart habe festsetzen können. DER AKTIONÄR bleibt im Optiker-Segment bei seiner Empfehlung für Fielmann, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 22.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link