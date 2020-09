Joe Foster habe schon öfter über die Finanz- und Betriebsdisziplin in der Branche gesprochen, die in vorherigen Zyklen nicht zu beobachten gewesen sei. Außerdem habe er oft festgestellt, dass Generalisten unter den Anlegern den Sektor als attraktiv erachten würden, wenn sie ihn in Erwägung ziehen würden. Ein Beispiel hierfür sei die neue Beteiligung von Berkshire Hathaway an Barrick Gold. Barrick Gold und viele andere Unternehmen, in die VanEck investiere, seien absolut darauf erpicht, ihre Disziplin durch Kostenkontrolle, eine geringe Verschuldung und einen Richtwert von 1.200 US-Dollar je Feinunze zur Bewertung von Investitionsprojekten aufrechtzuerhalten. Die jüngsten Preisanstiege hätten jedoch einige Unternehmen dazu veranlasst, ihre Standards zu lockern.



Bei höheren Goldpreisen würden Minen von geringerer Qualität errichtet werden. Dabei handele es sich um Goldlagerstätten, die sich zu einem niedrigeren Preis nicht gerechnet hätten, weil sie mit hohen Betriebskosten und/oder einem hohen Investitionsaufwand aufgrund der geringen Qualität und/oder bergwerkstechnischer Herausforderungen einhergehen würden. Als Beispiel nenne Foster hierfür das Cote-Lake-Projekt von Iamgold. Das Unternehmen besitze ein Goldvorkommen von 6,6 Millionen niedriggradigen Unzen in Ontario, Kanada, das laut eigener Angaben 1,3 Milliarden US-Dollar an Entwicklungskosten verschlingen würde. Im Januar 2019 habe Iamgold seine Entscheidung angekündigt, mit dem Bau von Cote nicht fortzufahren und erst eine Verbesserung im Marktumfeld abzuwarten. Dann, am 21. Juli 2020, habe das Unternehmen vermeldet, es werde mit dem Bau fortfahren, nachdem es seine Annahmen zum Goldpreis von 1.250 US-Dollar auf 1.350 US-Dollar angehoben habe, um seine Entscheidung zu rechtfertigen. Einige andere Unternehmen hätten ferner ihre Preisannahmen für Projekte auf bis zu 1.541 US-Dollar je Feinunze erhöht. Diese Unternehmen stünden gewöhnlich vor dem Dilemma einer fallenden Produktion oder einer Aufrechterhaltung ihrer Produktionsniveaus mittels teurer Akquisitionen oder qualitativ minderwertiger Projekte. Für sie sei die Entwicklung von Projekten geringerer Qualität in ihrem Portfolio von Liegenschaften der beste Weg nach vorne. Darüber hinaus gebe es immer mehr jüngere Unternehmen, die nun Mittel für die Entwicklung qualitativ minderwertiger Goldvorkommen beschaffen könnten.



"Wir prognostizieren einen Goldpreis von mehr als 3.000 US-Dollar. Wenn wir damit richtig liegen, werden sämtliche Unternehmen zur Gewinnerseite zählen. Allerdings wäre es leichtsinnig, auf der Grundlage solcher Prognosen eine Mine aufzubauen und ein Unternehmen aufs Spiel zu setzen. Es dauert bis zu sieben Jahre, bis der Bau einer Mine abgeschlossen ist und sich eine Investition bezahlt macht, wenn alles planmäßig läuft. Im letzten Goldzyklus markierte Gold mit 1.921 US-Dollar den Höchststand und einen Tiefststand von 1.050 US-Dollar - wesentlich niedriger als von den meisten erwartet. Aktuell liegt der Goldpreis wieder bei rund 2.000 US-Dollar je Feinunze. Jeder ist sich dessen bewusst, dass es wieder zu einer neuen Baisse kommen wird. Aber niemand weiß ob in einem Jahr oder in einem Jahrzehnt. Sollte es dazu früher kommen als von uns erwartet, könnten auf höheren Preisannahmen basierende Projekte fehlschlagen", sage Joe Foster.



Die Branche unterteile sich jetzt zusehends in Dividenden ausschüttende Unternehmen von hoher Qualität, Minen mit niedriger Kostenbasis und risikoreicheren Unternehmen mit Projekten von geringerer Qualität. Solange keine Sicherheit darüber bestehe, dass höhere Goldpreise von Dauer sein würden, scheine es in diesem Zyklus verfrüht zu sein, auf Unternehmen zu spekulieren, die nicht an der Disziplin festhalten würden, die sie aus den im vorherigen Zyklus begangenen Fehlern gelernt hätten. (28.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Eine starke Entwicklung des Goldpreises bedeute nicht eine Überwertung von Goldaktie, so Joe Foster, Portfoliomanager und Goldstratege bei VanEck.Seit Gold am 20. Juni 2019 zu seinem gegenwärtigen Aufwertungstrend angesetzt habe, sei der Goldpreis um 45 Prozent und der NYSE Gold Miners Index (GDMNTR) um 79 Prozent gestiegen. Diese Outperformance habe jedoch nicht zu überbewerteten Aktien geführt. Das hänge damit zusammen, dass ein Großteil der Kosten von Bergbaugesellschaften Fixkosten seien. Ein Anstieg im Preis schlage daher (nach Steuern) als Reingewinn zu Buche.