TSX-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:

1,10 CAD -3,51% (19.11.2019, 15:40)



ISIN Millennial Lithium-Aktie:

CA60040W1059



WKN Millennial Lithium-Aktie:

A2AMUE



Ticker-Symbol Millennial Lithium-Aktie:

A3N2



TSX-V Ticker-Symbol Millennial Lithium-Aktie:

ML



Kurzprofil Millennial Lithium Corp:



Millennial Lithium Corp (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithium-Mineral-Liegenschaften. (19.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Milliennial Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Lithiumunternehmens Milliennial Lithium (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) unter die Lupe.Eine Erholung der Milliennial Lithium-Aktie lasse noch immer auf sich warten. Der Kurs des kanadischen Unternehmens sei in den vergangenen Wochen sogar deutlich unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Der gesamte Lithium-Markt komme nicht in Schwung, weil die großen Batteriehersteller die ganz großen Aufträge abwarten würden. Das führe zu einem Überangebot an Lithium und das sollte sich nicht so schnell ändern. Bei Millennial Lithium sei viel Geduld gefragt, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazins "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.11.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Millennial Lithium-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:0,79 EUR 0,00% (19.11.2019, 16:34)