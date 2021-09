TSX-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:

Kurzprofil Millennial Lithium Corp:



Millennial Lithium Corp (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithium-Mineral-Liegenschaften. (10.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Milliennial Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Milliennial Lithium (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) unter die Lupe.Die Milliennial Lithium-Aktie sei am Mittwoch zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzt worden. Grund sei die Mitteilung des kanadischen Unternehmens, dass es ein erhöhtes Übernahmeangebot erhalten habe. Milliennial Lithium wolle das neue Angebot annehmen. Es gebe aber eine zehntägige Frist, um die Reaktion des Erstbieters, des chinesischen Lithiumproduzenten Gangfeng Lithium, abzuwarten. Hier könne also noch einiges passieren. Anleger sollten daher bei Milliennial Lithium dabeibleiben oder die Aktien vielleicht noch kaufen, denn die Aktie sei durch das Übernahmeangebot nach unten abgesichert, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.09.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Millennial Lithium-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:2,635 EUR +2,33% (09.09.2021, 18:07)