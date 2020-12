TSX-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:

2,78 CAD -1,77% (11.12.2020, 21:59)



ISIN Millennial Lithium-Aktie:

CA60040W1059



WKN Millennial Lithium-Aktie:

A2AMUE



Ticker-Symbol Millennial Lithium-Aktie:

A3N2



TSX-V Ticker-Symbol Millennial Lithium-Aktie:

ML



Kurzprofil Millennial Lithium Corp:



Millennial Lithium Corp (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithium-Mineral-Liegenschaften. (13.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Milliennial Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Lithiumunternehmens Milliennial Lithium (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) unter die Lupe.Zu den ganz großen Profiteuren des anhaltenden Lithium-Hypes gehöre auch die Milliennial Lithium-Aktie. Sie habe in den verganenen Wochen einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht. Das kanadische Unternehmen betreibe ein interessantes Projekt und stehe nun kurz davor, in die Massenproduktion zu gehen. Angesichts des bevorstehenden Runs auf Lithium-Projekte seien aber noch deutlich höhere Kurse möglich, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.12.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Tradegate-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:1,75 EUR -4,16% (11.12.2020, 22:26)