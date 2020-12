"Millennials" stützen den US-Wohnungsmarkt

Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Generation der "Millennials" könnte in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Treiber des Aufschwungs am US-Wohnimmobilienmarkt werden, so die Analysten von Postbank Research.



17 Prozent der 25- bis 34-Jährigen würden aktuell bei ihren Eltern leben - etwa 3,3 Millionen mehr als 2005. Wegen der mit der Coronavirus-Krise verbundenen Belastungen und Unsicherheiten seien schätzungsweise insgesamt vier Millionen Haushalte weniger gegründet worden als sonst üblich. Dies dürfte sich mit der fortschreitenden Konjunkturerholung in den USA aber ändern. In den kommenden drei Jahren könnten jeweils mindestens 1,3 Millionen Haushalte neu entstehen, was zu einem entsprechenden Wachstum der Nachfrage am Wohnungsmarkt führen würde.



Die Analysten würden daher eine gute Chance sehen, dass sich der Preisanstieg bei US-Wohnimmobilien noch eine ganze Weile fortsetzen werde, zumal das Angebot mit der Nachfrage kaum Schritt halten könne. Trotz einer Verteuerung von 17 Prozent in diesem Jahr würden Wohnimmobilien dank rekordtiefer Hypothekenzinsen für viele junge US-Amerikaner finanzierbar bleiben. (10.12.2020/ac/a/m)



