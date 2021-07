Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

240,30 EUR -0,29% (30.07.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

240,75 EUR -0,08% (30.07.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

284,91 USD -0,56% (31.07.2021, 02:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (31.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareriese Microsoft habe seine Finanzkraft dazu genutzt, um zahlreiche Deals in der Coronakrise abzuschließen. Seit März 2020 seien mindestens 15 Deals des Unternehmens bekannt geworden. Dabei sei es sowohl um Komplettübernahmen von anderen Firmen, als auch um den Zukauf von Unternehmensanteilen und anderweitige Investitionen gegangen. Nun solle sich ein weiteres Unternehmen in diese Liste einreihen.Laut der Nachrichtenseite TechCrunch würden die Redmonder planen, sich an der indischen Budget-Hotelkette Oyo zu beteiligen. Ziel: Oyo, das mit knapp neun Milliarden Dollar bewertet werde, solle nach Abschluss des Deals die Cloud-Dienste von Microsoft nutzen.Oyo sei eines der aufstrebendsten indischen Startups der letzten Jahre, habe aber zuletzt aufgrund der Coronakrise mit starkem Gegenwind im operativen Geschäft zu kämpfen gehabt. In diesem Monat habe Oyo 660 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt, um mit dem Geld seine Schulden zu tilgen und neue Investitionen zu machen.Die Investition in Oyo wäre nicht der erste Versuch Microsofts, in Indien Fuß zu fassen. Im letzten Jahr sei unter anderem Microsofts Plan bekannt geworden, sich an Jio Platforms mit zwei Milliarden Dollar zu beteiligen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält un­mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: