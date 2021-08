Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

254,70 EUR +0,10% (27.08.2021, 16:18)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

253,40 EUR -0,71% (27.08.2021, 16:02)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

298,98 USD -0,04% (27.08.2021, 16:03)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (27.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Cloud-Gaming, also das Streamen von Spielen aus dem Internet, werde von vielen Experten als der nächste große Branchentrend gesehen. Google sei mit seinem Dienst namens Stadia bereits voll investiert und auch Sony habe auf der PlayStation die erste Streaming-Erfahrung gesammelt. Jetzt wolle auch Microsoft einsteigen.Cloud-Gaming sei noch eine sehr junge Vertriebsform von Videospielen, die laut den Marktforschern von Newzoo im Jahr 2019 erst 152 Millionen Dollar erlöst habe. Glaube man den Experten, sei das Potenzial jedoch riesig. Im Jahr 2024 sollten bereits 6,53 Milliarden Dollar mit gestreamten Videospielen umgesetzt werden und insgesamt 61 Millionen Spieler begeistern.Besonders interessant sei das Cloud-Gaming für Konzerne, die bereits Zugriff auf eine große Spielebibliothek oder mit ihren Gaming-Abos bereits einige Spieler angelockt hätten. Sich die Kontrolle über die Hardware zu sichern, um dank einer effizienteren Nutzung auch an der Rechenpower mitzuverdienen, sei hier nur der nächste logische Schritt.Für Microsoft mit seinem Fokus auf den Xbox Game Pass passe Cloud-Gaming daher sehr gut. Der Konzern verfüge über Knowhow und Assets in Sachen Cloud-Infrastruktur und das wohl attraktivste Spiele-Abonnement, das aktuell am Markt zu finden sei.Mit seinem Game Pass sei Microsoft aktuell auf Nutzerfang und Cloud-Gaming dürfte 2022 zusätzliche Abonnenten begeistern. Wann die ersten Preiserhöhungen kämen, sei hier nur eine Frage der Zeit. DER AKTIONÄR sieht den Game Pass und Cloud-Gaming als langfristige Wachstumschance für Microsoft, die schon bald wiederkehrende Umsätze von drei Milliarden Dollar bedeuten könnte.Für Anleger sei dies jedoch nur einer von vielen intakten Kurstreibern. Bei der Microsoft-Aktie heißt es daher unverändert: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: