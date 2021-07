Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

244,70 EUR +0,76% (28.07.2021, 10:18)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

244,65 EUR +1,70% (28.07.2021, 10:03)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

286,54 USD -0,87% (27.07.2021, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (28.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft habe gestern Abend nach Börsenschluss seine Q4-Zahlen veröffentlicht, welche erneut die Erwartungen des Marktes klar hätten übertreffen können.Der Gesamtumsatz habe USD 46,15 Mrd. betragen und sich im Jahresvergleich um 21% erhöht (Konsens: USD 44,24 Mrd.). Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit USD 2,17 ebenfalls recht deutlich über den Analystenschätzungen von USD 1,92 gelegen.Was die einzelnen Sparten betreffe, habe der Cloud-Bereich abermals überzeugen können. Der gesamte Spartenumsatz bei "Intelligent Cloud" sei um 30% auf USD 17,38 Mrd. gestiegen (Konsens: USD 16,33 Mrd.). Die Umsätze für die darin enthaltene Cloud-Plattform "Azure" habe Microsoft um 51% steigern können (Konsens: +42%).Die Sparte "More Personal Computing" (u.a. Windows, Gaming, Suchwerbung, Hardware) sei um 9% auf USD 14,09 Mrd. gewachsen (Konsens: USD 13,74 Mrd.).Der Bereich "Productivity and Business Processes" (u.a. Office, Office 365, Dynamics 365) habe ein Wachstum von 25% auf USD 14,69 Mrd. gezeigt (Konsens: USD 13,93 Mrd.)Die Aktie von Microsoft notiere heute an deutschen Handelsplätzen vorbörslich etwa 3% im Plus.Die letzte Empfehlung für die Microsoft-Aktie lautete "Kauf", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Ebenso befinde sich Microsoft auf der "Top Picks" Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.