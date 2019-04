Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

118,06 Euro +5,26% (25.04.2019, 14:51)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

131,65 USD +5,31% (25.04.2019, 14:52, vorbörslich)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (25.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Mark Murphy von J.P. Morgan Securities:Mark Murphy, Aktienanalyst vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities, rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT).Microsoft Corp. habe mit dem Quartalsbericht im Hinblick auf wichtige Wachstumsmetriken überzeugt.Investitionen in strategische Bereiche sollten nach Angaben des Managements im Geschäftsjahr 2020n zu prozentual zweistelligen Zuwachsraten bei Umsatz und operativem Gewinn führen.Außerdem zeigt sich Analyst Mark Murphy von den Aussagen beeindruckt, dass Microsoft in der neuen Computing-Ära im Vergleich zur Client-server-Zeit höhere Marktanteile erreichen wolle.Die Analysen von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Microsoft-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 125,00 auf 145,00 USD.Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:118,48 Euro +6,03% (25.04.2019, 14:38)