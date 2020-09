Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (09.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ein Basisinvestment im Techsektor.Ja sei denn schon Weihnachten? Nicht ganz, doch vielen Gaming-Fans werde es fast so vorkommen, nachdem Microsoft heute den offiziellen Verkaufstermin für die mit großer Spannung erwartete Xbox bekannt gegeben habe. Und es gebe sogar eine Überraschung.Die Aktie von Microsoft steige am Mittwoch bis 17:40 Uhr MESZ um 4,1 Prozent auf 211 Dollar und mache damit einen Teil der in den letzten Handelstagen erlittenen Verluste wett. Auf dem aktuellen Niveau sei das Rekordhoch aus der Vorwoche (231 Dollar) nur noch fünf Prozent entfernt.Abgesehen von einer marktbreiten Erholung sorge die Nachricht über den offiziellen Verkaufsstart der brandneuen Gaming-Konsole Xbox Series X für gute Laune bei den Anlegern. Ab dem 10. November sei die Daddelbox im Handel erhältlich und wer Angst habe, möglicherweise leer auszugehen, könne bereits ab dem 22. September vorbestellen.Der Verkaufsstart falle in ein Jahr, in dem neben der klassischen Zielgruppe viele andere Menschen bedingt durch die Coronapandemie das Gaming für sich entdeckt hätten. Für Microsoft sei die Geschäftssparte zwar nicht existenziell, mit Erlösen von zuletzt 11,1 Mlliarden Dollar (Gesamt: 145 Milliarden Dollar) jedoch auch nicht völlig bedeutungslos.Microsoft bleibt für den "Aktionär" ein Basisinvestment im Techsektor, so Martin Weiß von "Der Aktionär". Langfristig betrachtet hätten sich Kursrückschläge immer als attraktive Einstiegschance erwiesen. (Analyse vom 09.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: