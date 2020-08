Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

182,40 EUR +0,95% (24.08.2020, 10:35)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

182,48 EUR +0,42% (24.08.2020, 10:20)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

213,02 USD -0,73% (21.08.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (24.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ein Basisinvestment.Beim Tech-Riesen Microsoft laufe es operativ weiterhin wie am Schnürchen. Nicht nur, dass der Konzern andauernd die Analystenerwartungen übertreffe, die Redmonder würden es auch schaffen, einen lukrativen Deal nach dem anderen abzuschließen.Laut dem Nachrichtenportal CNBC habe Microsoft mit verschiedenen ausländischen Behörden und Regierungen Verträge unterzeichnet, die dem Paket ähneln würden, das es für das US-Verteidigungsministerium zusammengestellt habe. Aktuell sei unklar, auf welche Länder sich Microsoft bei diesen Cloud-Deals fokussiere.Das Cloud-Angebot der Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) für das US-Verteidigungsministerium biete cloudbasierte Computer- und Speicherressourcen auf allen Sicherheitsklassifizierungsstufen der Regierung sowie Geräte, die offline arbeiten könnten, bis sie wieder mit der Cloud-Infrastruktur synchronisiert würden.Das Pentagon habe im Oktober den JEDI-Auftrag an Microsoft vergeben. Der Auftrag habe ein Volumen von bis zu zehn Milliarden Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren.Die Deals mit den Regierungen sollten Microsofts Cloud-Geschäft einen zusätzlichen Boost verleihen und den Abstand zum Cloud-Marktführer Amazon weiter verkleinern. "Der Aktionär" behalte seine bullishe Einschätzung für das Microsoft-Papier bei.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link