Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

249,55 EUR -2,44% (02.06.2022, 16:16)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

248,95 EUR -2,28% (02.06.2022, 16:01)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

266,68 USD -2,11% (02.06.2022, 16:01)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (02.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Salesforce.com ( ISIN US79466L3024 WKN A0B87V ) habe mit der Kürzung der Umsatzprognosen am Dienstagabend bereits den Stein ins Rollen gebracht. Am Donnerstag folge nun auch Microsoft. Der Tech-Gigant senke dabei jedoch nicht nur die Prognosen für den Umsatz, sondern auch für den Gewinn. Die Aktie von Microsoft reagiere im vorbörslichen Handel mit einem Minus von 3,5 Prozent.Aufgrund von Währungseffekten habe Microsoft am Donnerstag eine Umsatz- und Gewinnwarnung veröffentlicht. Im vierten Geschäftsquartal 2022 (bis Ende Mai) gehe der US-Konzern künftig nur noch von einem Umsatz zwischen 51,94 und 52,74 Milliarden Dollar aus. Am 26. April seien seitens des Managements noch mit Erlösen zwischen 52,4 und 53,2 Milliarden Dollar gerechnet worden.Auch beim prognostizierten Nettogewinn für das Q4/22 drücke Microsoft auf die Bremse. Die angepasste Gewinnprognose betrage nun 20,60 bis 21,30 Milliarden Dollar - zuvor seien 20,90 bis 21,60 Milliarden Dollar erwartet worden.In seiner PowerPoint-Präsentation begründe das Management die Anpassung mit negativen Währungseffekten. Kein Wunder, denn der Dollar habe gegenüber einer Vielzahl von Währungen zuletzt zugelegt. Der Dollar-Index sei Mitte Mai auf ein Mehrjahreshoch bei 105,07 Punkten geklettert - der höchste Wert seit 2002. Besonders kräftig habe der Dollar beispielsweise gegenüber dem Japanischen Yen aufgewertet - und zwar um 12,7 Prozent seit Jahresbeginn.Anleger bleiben investiert und lassen die Gewinne laufen - insbesondere da Euro-Anlegern der starke Dollar ebenfalls in die Hände spielt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie. (Analyse vom 02.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: