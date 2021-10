Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gleich zwei positive Analystenstudien würden am Montag dafür sorgen, dass die Microsoft-Aktie entgegen dem schwachen Gesamtmarkt zulegen könne. Die Experten von Morgan Stanley und Mizuho seien aber bei weitem nicht die einzigen, die dem US-Papier höhere Kurse zutrauen würden.Morgan Stanley habe am Montag seine "overweight"-Einstufung sowie das Kursziel von 331 Dollar bestätigt. Die Analysten würden erwarten, dass die Microsoft-Aktie vor dem Quartalsbericht am 26. Oktober noch einmal Momentum aufbauen könne. Tatsächlich habe das US-Papier in den vergangenen Tagen einen kräftigen Trend aufgezeigt und stehe kurz davor, das Allzeithoch aus dem August bei 305,84 Dollar zu überwinden.Zu den anstehenden Quartalszahlen würden die Morgan-Stanley-Analysten schreiben: "Die Outperformance bei der Umsatzentwicklung dürfte dafür sorgen, dass sich die operativen Margen stabiler erweisen als befürchtet, was wiederum die Gewinne je Aktie nach oben treiben könnte."Etwas bullisher sei die Einschätzung der Mizuho-Analysten: Sie hätten am Montag ihr Microsoft-Kursziel von 350 Dollar bestätigt und würden damit ein Kurspotenzial von 15 Prozent sehen. "Wir erwarten erneut ein gesundes Wachstumsquartal und glauben, dass sich die Umsatzzuwächse bei Azure sogar etwas beschleunigen können. Langfristig gesehen sollten zudem künftige Preiserhöhungen bei Microsoft 365 und Office 365 kräftige finanzielle Auswirkungen auf unser Bewertungsmodell haben", so die Experten.Mit einem Kursplus von 0,2 Prozent auf 304,80 Dollar stehe die Microsoft-Aktie kurz davor, ein neues Allzeithoch zu erklimmen. Nicht nur das Gros der Analysten bleibt davon überzeugt, dass dies bald gelingt, sondern auch DER AKTIONÄR, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: