Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (08.04.2021/ac/a/n)



Den Börsenexperten würden jetzt zwei Dinge an Microsoft interessieren. Das eine seien die HoloLens, d. h. Augmented-Reality-Brillen (AR) für das US-Militär. Der Deal könnte über zehn Jahre 20 Mrd. USD bringen. Das Relevante sei aber, dass es Microsoft schaffe, ein Produkt am Markt zu lancieren und damit signifikante Umsätze zu erzielen. Die Einsatzmöglichkeiten der Brillen würden sich wahrscheinlich nicht aufs Militär beschränken, sondern weit darüber hinaus gehen.Das zweite Ding sei Discord. Sollte es zu der Übernahme kommen, hätte dies den folgenden Vorteil: Discord sei plattform-unabhängig. Das würde Microsoft einen weiteren Zug nach vorne geben und dafür sorgen, dass vielleicht neue Käufergruppen erschlossen werden könnten. Microsoft sei eine tolle Geschichte.