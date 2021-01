ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (26.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) charttechnisch unter die Lupe.Seit April vergangenen Jahres notiere die Relative Stärke (Levy) bei der Microsoft-Aktie stets über ihrem Schwellenwert von 1. Warum würden die Analysten dies explizit betonen? Zum einen, weil Anleger deshalb von einer grundsätzlichen Haussephase ausgehen könnten, zum anderen, weil dieses Kriterium die Grundlagen einer ihrer Lieblingsansätze darstelle. Letzterer verbinde trendstarke Titel mit charttechnischen Konsolidierungsmustern. Ganz konkret könnten Anleger Neuengagements ins Auge fassen, wenn Momentumwerte im Anschluss an eine Konsolidierungsphase ein trendbestätigendes Kursmuster nach Norden auflösen würden. Im Chartverlauf hätten die Analysten einige dieser Konstellationen markiert. Das schöne sei aber, dass derzeit erneut eine Konsolidierungsformation vor dem Abschluss stehe. Je nach Sichtweise gestalte sich die jüngste Kursentwicklung entweder als sog. Flagge oder als symmetrisches Dreieck. Ein Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 226 USD) sollte deshalb eine neue Aufwärtsdynamik entfachen. Das Mindestanschlusspotenzial lasse sich im Erfolgsfall auf rund 30 USD veranschlagen. Als Stop-Loss sei dabei das jüngste "swing low" bei 212 USD prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:189,68 EUR +0,39% (26.01.2021, 08:42)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:186,46 EUR -0,41% (25.01.2021, 17:35)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:229,53 USD +1,58% (25.01.2021, 22:00)