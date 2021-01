Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (13.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) auf dem aktuellen Kursniveau unverändert zu kaufen.Die Aktie des Softwareriesen Microsoft befinde sich seit geraumer Zeit in einer Seitwärtsphase. Doch der im vergangenen Jahr abgelaufene Support für Windows 7 dürfte dem Konzern 2021 ein sattes Umsatzplus bescheren und der Aktie wieder frischen Auftrieb geben. Zudem würden die Rahmenbedingungen weiter für das US-Unternehmen sprechen.Laut einer Hochrechnung der Analysefirma Statcounter seien weltweit noch immer rund 18 Prozent aller Windows-PCs mit dem Betriebssystem Windows 7 im Netz unterwegs. Brisant: Am 14. Januar 2020 habe Microsoft den kostenlosen Support für Windows 7 eingestellt. Seitdem weise das Betriebssystem laut einem Bericht der "Tagesschau" inzwischen jedoch große Sicherheitslücken auf.Unternehmen hätten zwar die Möglichkeit gehabt, sich gegen Aufpreis eine "Gnadenfrist" für die Umstellung ihrer Systeme zu erkaufen, Privatleuten sei dieses Angebot jedoch verwehrt geblieben. Zudem lasse sich Microsoft den technischen Support der veralteten Software gut bezahlen: Schätzungsweise koste die Wartungsverlängerung pro Windows-Lizenz zwischen 25 und 50 Euro im Jahr.Auf Dauer würden sich viele Unternehmen und Behörden dies nicht leisten können und schließlich dennoch auf Windows 10 umsteigen. Der Umstieg auf Windows 10 koste, beim Erwerb der Windows-Lizenz über den Microsoft-Shop 145,00 Euro. Da in Deutschland insgesamt rund 5,2 Millionen Geräte noch nicht mit Windows 10 ausgestattet seien, ergebe sich daraus ein potenzieller Umsatz von 754 Millionen Euro alleine für Deutschland."Der Aktionär" empfiehlt die Microsoft-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau daher weiter zum Kauf, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Für einen Befreiungsschlag müssten die Papiere zunächst den Widerstand bei rund 225 Dollar knacken. (Analyse vom 13.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: