Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Fronten würden sich verhärten: Per Dekret verbiete nun US-Präsident Donald Trump US-Bürgern, Geschäfte mit den Eigentümern der chinesischen Videoplattform TikTok zu machen. Derweil melde Microsoft, sich in fortgeschritten Verhandlungen mit den Inhabern der chinesischen App zu befinden. Dabei werde die Kaufsumme, die der US-Konzern für die Übernahme in die Hand nehmen müsse, konkreter. Bislang sei noch unklar wie viel Microsoft für TikTok zahlen müsste. Nach offiziellen Angaben des US-Konzerns werde sich der Übernahmebetrag aber zwischen 10 und 30 Mrd. USD liegen.Die Übernahme von TikTok wäre ein geschickter Schachzug von Microsoft, um im lukrativen Social-Media-Markt Fuß zu fassen. Auch der Zeitpunkt sei optimal gewählt, da Microsoft nun aus der Position der Stärke heraus in die Verhandlungen mit TikTok gehen könne. Erfahrungen mit Deals in dieser Größenordnung bringe Microsoft mit LinkedIn ebenfalls mit. Mit der TikTok-Übernahme würde der Software-Riese endgültig zu einer festen Größe im Social-Media-Markt aufsteigen und sich damit zum größten Wettbewerber von Facebook entwickeln. Microsoft bleibe ein Basisinvestment, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:182,02 EUR -0,10% (07.08.2020, 11:41)Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:181,72 EUR +0,77% (07.08.2020, 11:29)