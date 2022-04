Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (19.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Ankündigung der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im letzten Jahr sei auf eine sehr hohe Resonanz in den Medien gestoßen. Werde der Deal abgeschlossen, dann wäre dies die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte von Microsoft. Allerdings deute sich nun Widerstand von Seiten der Activision Blizzard-Aktionäre an.Am 28. April müsse die Mehrheit der Activision Blizzard-Aktionäre im Rahmen einer Aktionärsversammlung für die Transaktion stimmen. Sollten sich die Aktionäre dagegen entscheiden, dann wäre die Übernahme vom Tisch und alle weiteren Schritte zur Abwicklung des Deals obsolet. Genau dazu rufe nun der Investor SOC Investment Group in einem am Donnerstag eingereichten Brief die Aktionäre auf.Laut SOC biete Microsoft zu wenig für Activision Blizzard an - Microsoft wolle das Unternehmen für 95 USD pro Aktie im Gesamtvolumen von rund 70 Mrd. USD kaufen. Der Gaming-Anbieter sei unterbewertet und es sei aufgrund des inkompetenten Umgangs des Managements mit der Sexismus-Affäre derzeit schwer, "sein künftiges Ertragspotenzial richtig einzuschätzen". Es wäre daher falsch, wenn die Aktionäre versuchen würden, den Wert [von Activision Blizzard] wiederherzustellen, der durch das Versagen des Managements verlorengegangen sei.Außerdem sei SOC skeptisch, dass die Wettbewerbsbehörden den Deal genehmigen würden, da sich aus der Fusion ein erheblicher Schaden für den Wettbewerb ergeben würde. Gerade im Bereich der Xbox-Sparte würde sich Microsoft nach Abschluss der Transaktion einen großen Wettbewerbsvorteil verschaffen, so SOC."Der Aktionär" empfehle weiterhin, die Gewinne bei Microsoft laufen zu lassen. Ein Neueinstieg bei den Activision Blizzard biete sich erst nach der erfolgreichen Abstimmung der Aktionäre an, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link