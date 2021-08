Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (30.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft habe in einem Treffen mit der US-Regierung zugesagt, in den kommenden fünf Jahren 20 Mrd. USD in IT-Security zu investieren, um z.B. fortschrittliche Sicherheitslösungen schneller bereitstellen zu können. Angesichts eines neuerlichen Sicherheitsvorfalls sei das auch bitter nötig.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters habe der IT-Security-Spezialist Ami Luttwak vom Unternehmen Wiz Anfang August eine Lücke in Microsofts Datenbank CosmosDB entdeckt und diese paar Tage später an den Softwareriesen gemeldet.Die Lücke sei sehr kritisch gewesen, da die Angreifer die Möglichkeit gehabt hätten, vollständigen Zugriff auf die Cloud-Datenbanken der Kunden - darunter solche namhaften Konzerne wie Coca-Cola, Exxon-Mobil und Citrix - zu erlangen. Microsoft habe gegenüber Reuters am vergangenen Donnerstag angegeben, die Sicherheitslücke mittlerweile geschlossen zu haben. Als Dank habe man den Sicherheitsforschern von Wiz 40.000 USD ausgezahlt.Der Sicherheitsvorfall zeige, was für einen hohen Stellenwert das Thema IT-Security mittlerweile für Microsoft habe. Kein Wunder, dass der US-Konzern derzeit massiv in seine Sicherheitssparte investiere. So habe Microsoft Anfang Juli den Security-Anbieter RiskIQ für 500 Mio. USD gekauft. Mithilfe der RiskIQ-Software könnten Kunden nachvollziehen, wie sie in komplexen Unternehmensnetzen angegriffen werden könnten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält un¬mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: