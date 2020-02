Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

148,28 EUR -5,17% (27.02.2020, 15:18)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

148,46 EUR -6,30% (27.02.2020, 15:04)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

164,29 USD -2,25% (26.02.2020, 17:33)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (27.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nach Apple habe nun auch Microsoft in der Nacht zum Freitag mitgeteilt, dass es seine Umsatzprognose im Bereich More Personal Computing für das laufende Quartal nach unten korrigieren müsse. Das US-Unternehmen habe dabei auf die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs bei Anbietern und Herstellern von PCs in China und damit einhergehenden Störungen der Lieferkette verwiesen.Die Microsoft-Aktie habe im Zuge der Gesamtmarktkorrektur relativ stark korrigiert. Der Wert haben auch die wichtige 50-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Für die Microsoft-Aktie liege die nächste Unterstützung bei 160 USD. Sollte das Papier unterhalb diese Marke fallen, dann drohe ein weiteres Abrutschen in Richtung der 200-Tage-Linie bei 145 USD. Eine sehr starke Unterstützungszone warte dann an der Horizontalen bei 140 USD.Trotz der starken Kursverluste stehe der Tech-Riese auf 52-Wochen-Sicht mit einem Kursplus von 50% zu Buche. Somit handele es sich aktuell um eine gesunde Korrektur. "Der Aktionär" empfehle investierten Anlegern dabei zu bleiben, Anleger an der Seitenlinie könnten den Rücksetzer zum Einstieg nutzen. Eine technische Gegenbewegung sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2020)Hinweis:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple, Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: