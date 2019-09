Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (16.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der Software-Gigant und Disney hätten am Freitag eine strategische Partnerschaft über fünf Jahre bekannt gegeben. Ziel sei es, mithilfe von Microsofts Cloud-Technologie die Produktion von Inhalten verbessern.Schwerpunktmäßig sollten durch die Allianz zunächst einzelne Produktionsschritte in die Cloud gelegt werden. In einer öffentlichen Bekanntgabe heiße es: "Es ist nicht verwunderlich, dass Disney, das eine besondere Passion für Technologie und Innovation haben, auf diesem Gebiet zu den Vorreitern gehört", so Kate Johnson, Microsofts US-Geschäftsführer.Jamie Voris, CTO von The Walt Disney Studios sei ebenfalls positiv gegenüber der Partnerschaft gestimmt gewesen: "Indem wir einen Großteil unserer Produktion und Postproduktion in die Cloud verlegen, sind wir optimistisch, dass wir Content schneller und effizienter weltweit erstellen können. [ ] dadurch können sich viele unserer talentierten Filmemacher besser auf das fokussieren, was sie am besten können."Erst Anfang des Monats habe Microsoft Movere übernommen, um Kunden besser beim Umzug in die Cloud zu beraten. Der Cloud-Dienstleitungsservice erfreue sich dabei hoher Beliebtheit. Mehr als 85 Prozent aller Fortune 500 Unternehmen würden bereits die Microsoft-Cloud für ihre Zwecke nutzen.Das Disney zukünftig auf Microsoft als Partner setze, spreche stark für den Software-Konzern. Ob andere Medienunternehmen folgen würden, werde sich zeigen. Denn Amazon sei in Sachen Cloud noch immer eine Hausnummer, an dem sich die Konkurrenten aktuell die Zähne ausbeißen würden. Disney setze bei seinem geplanten Streamingdienst Disney+, der im November an den Start gehe, ebenso wie Netflix auf Amazon Web Services (AWS).Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.