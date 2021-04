NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (12.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie laufe. Jetzt gebe es Nachrichten, dass sich Microsoft in fortgeschrittenen Gesprächen mit Nuance Communications befinde. Nuance sei schon seit vielen Jahren am Markt. Man biete Spracherkennungssoftware an. Man wolle sich unter Umständen einverleiben. 16 Mrd. USD seien hier im Gespräch. Das würde einerseits zulasten der Kriegskasse gehen, aber die sei bei Microsoft ohnehin gut gefüllt.In den vergangenen Wochen habe man andere Sachen mit dabei gehabt. Der Aktienprofi erinnere auf das mögliche Übernahmeziel Discord. Hinzu komme der Vertrag mit dem US-Militär. Insgesamt gebe es nun bei Microsoft sehr viel Bewegung und gute Nachrichten. Man wolle jetzt viele Dinge in die Hand nehmen und anschieben. Der Börsenexperte sei also weiterhin sehr zuversichtlich. Bei der Microsoft-Aktie sei es nun denkbar, dass sie nach der Konsolidierung und dem Ausbruch jetzt ein bisschen Luft hole. Längerfristig gehört die Microsoft-Aktie mit ins Depot, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.