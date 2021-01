unter folgendem Link.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (26.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nach US-Börsenschluss habe der Tech-Riese seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Und diese würden auf voller Linie überzeugen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn habe der US-Konzern die Erwartungen klar übertroffen. Insbesondere das wichtige Segment Intelligent Cloud, zu dem die Azure-Cloud oder die Windows Server gehören würden, habe ein kräftiges Umsatzplus verzeichnet.Die Zahlen von Microsoft seien richtig stark. Da überrasche es nicht, dass die Aktie nachbörslich deutlich zulege. Nachdem bereits im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch erreicht worden sei, sollte die Rally am Mittwoch weitergehen. "Der Aktionär" zähle Microsoft weiter zu seinen Basisinvestments, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.