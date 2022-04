Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

267,85 EUR +5,56% (27.04.2022, 08:38)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

255,50 EUR -0,64% (26.04.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

270,22 USD -3,74% (26.04.2022)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (27.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf die am Dienstagabend veröffentlichten Q3-Zahlen habe die Microsoft-Aktie nur leicht reagiert und sich im nachbörslichen Handel beinahe unverändert mit einem Minus von 0,8 Prozent gezeigt. Anleger scheinen sich mehr erhofft zu haben als leicht über den Erwartungen liegende Ergebnisse.Microsoft habe im dritten Geschäftsquartal (bis Ende März) Umsätze in Höhe von 49,36 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,22 Dollar erzielt. Die Analysten hätten mit Umsätzen von 49,04 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,19 Dollar gerechnet und damit etwas weniger auf dem Zettel stehen gehabt.Im Rahmen der Pressemitteilung habe Microsoft-CEO Satya Nadella noch einmal auf die Stärke des Digitalisierungstrends auch in unsicheren Zeiten hingewiesen. "In der Zukunft werden digitale Technologien die wichtigste Triebfeder für die weltweite Wirtschaftsleistung sein", so Nadella.Das wachstumsstarke "Intelligent Cloud"-Segment habe um 26 Prozent auf 19,05 Milliarden Dollar zugelegt. Damit seien sowohl die Erwartungen der Analysten als auch die Prognose der Geschäftsführung übertroffen worden. Auch der Cloud-Dienst Azure habe outperformen können - er sei um 46 Prozent gewachsen und habe sich damit ebenfalls besser als erwartet entwickelt.Das seit 2016 zum Konzern gehörende Karriereportal Linkedin habe die Erlöse um 34 Prozent gesteigert und sei das Highlight im Segment "Productivity and Business Processes" gewesen. Insgesamt habe die Sparte, zu der auch Office oder Dynamics gehören würden, um 17 Prozent auf 15,79 Milliarden Dollar zugelegt. Die Analysten hätten nur 15,75 Milliarden Dollar erwartet und sich um die Preiserhöhungen sowie das Wachstumspotenzial von Office gesorgt.Das Geschäft rund um die Spielkonsole Xbox sowie mit Hardware-Produkten wie den Surface-Rechnern habe ebenfalls deutliches Wachstum verzeichnet.Microsoft beweise erneut, dass man auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten performen und auch in einem schwierigen Umfeld Preiserhöhungen durchsetzen könne. Die nur leicht besser als erwarteten Q3-Zahlen könnten die Anleger jedoch nicht vom Hocker hauen. Einen Impuls zur Umkehr des jüngsten Abwärtstrends dürfte der Quartalsbericht damit nicht geben - die Microsoft-Aktie stabilisieren könnte er dagegen schon. (Analyse vom 26.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link