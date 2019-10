Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (24.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft habe im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten erneut übertroffen. Die Aktie habe nachbörslich ein halbes Prozent zugelegt, nachdem CEO Satya Nadella in der Quartalskonferenz klar gemacht habe, dass langfristiges Wachstumspotenzial in der Cloud vorhanden sei.Die Q1-Zahlen seien beeindruckend gewesen: Im vergangenen Quartal sei der Umsatz um 14 Prozent auf 33,1 Milliarden Dollar gestiegen. Der Nettogewinn sei im Ende September abgeschlossenen Geschäftsquartal um 21 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar hoch gesprungen, was 1,38 Dollar je Aktie entspreche.Damit habe Microsoft erneut Zahlen geliefert, welche die Erwartungen der Wall Street übertroffen hätten. Die Analysten hätten nur mit einem Umsatz von 32,3 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 1,24 Dollar gerechnet.Im Fokus hätten erneut die Erlöse der Sparte "Intelligent Cloud" gestanden, welche um 27 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar gestiegen seien. Die Wachstumsrate des Cloud-Infrastrukturdienstes Azure, die sich auf 59 Prozent verlangsamt habe, sei jedoch ein Warnsignal gewesen. Hier liege wohl auch der Grund, weshalb die Aktie nachbörslich trotz der übertroffenen Erwartungen vorerst um ein Prozent gefallen sei.Satya Nadella habe aber im Rahmen der Quartalskonferenz klargestellt, dass er in der Cloud noch langfristiges Wachstumspotenzial sehe. Finanzvorständin Amy Hood habe zudem erfreuliche Einzelheiten zu den Bruttomargen im Cloudgeschäft verraten. Laut Hood hätten sich diese mittlerweile über alle Cloudangebote hinweg auf 66 Prozent verbessert, was zum einen an sinkenden Kosten pro Data-Center-Unit als auch an dem höheren Anteil an verkauften SaaS-, Consumption- und Data-Services liege. Die Geschäftsführung habe zudem angekündigt, dass die Marge sich in Zukunft noch weiter verbessern dürfte.Die Microsoft-Cloud bleibe ungebrochen stark und dürfte die Aktie des Konzerns in Zukunft weiter nach vorne tragen. Die rasanten Wachstumsraten würden durch ein Margenwachstum ersetzt - und sowohl bei Umsatz als auch Profit seien laut Unternehmensführung noch Potenzial vorhanden.Die Aktie sollte sich nach den Zahlen und positiven Analystenkommentaren zur Margenexpansion wieder vom unteren Rand des Seitwärtstrends lösen können. Nächster Halt: Die Marke bei 140 Dollar, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link