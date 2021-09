Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

253,20 EUR -0,14% (08.09.2021, 16:31)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

252,95 EUR -0,24% (08.09.2021, 16:05)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

299,36 USD -0,27% (08.09.2021, 16:16)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (08.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der Softwarekonzern Microsoft präsentiere sich während der Pandemie in freudiger Kauflaune. Alleine in diesem Jahr habe das von Satya Nadella geführte Unternehmen sieben Übernahmen getätigt. Nun werde das Portfolio der Redmonder um ein weiteres interessantes Unternehmen ergänzt.Die Rede sei von der Videobearbeitungsplattform Clipchamp, die bereits über 17 Millionen registrierte Nutzer besitze und bei über 390.000 Unternehmen zum Einsatz komme."Der technische Ansatz von Clipchamp besteht darin, die Einfachheit einer Web-App mit der Möglichkeit zu kombinieren, Videos mit der vollen Rechenleistung eines PCs mit Grafikprozessoren (GPU) zu verarbeiten, was früher auf traditionelle Videoanwendungen beschränkt war", habe Chris Pratley, Corporate Vice President für die Office Media Group bei Microsoft, geschrieben.Die Übernahme von Clipchamp entspreche Microsofts Langzeitstrategie den Mehrwert von Office365-Anwendungen für Unternehmen und Private als Ausgleich zu den jüngsten Preiserhöhungen zu steigern. Zugleich werde es von Marktbeobachtern als eine Antwort auf Adobes jüngste Akquisition der Video-Collaboration-App Frame.io interpretiert.Die Übernahme von Clipchamp schaffe einen enormen Mehrwert für den Anwender und mache damit die Office365-Plattform für diesen attraktiver.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.