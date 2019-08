Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ein klarer Kauf.Wie an der Schnur gezogen bewege sich die Microsoft-Aktie nach oben. Selbst heftige Turbulenzen, wie man sie zuletzt an den Märkten habe beobachten können, hätten der Aktie nur geringfügig zugesetzt. Die phänomenale Entwicklung sei dabei vor allem Satya Nadella zu verdanken, der den Software-Konzern 2014 übernommen habe. Doch was habe dieser eigentlich besser gemacht als sein Vorgänger Steve Ballmer? Zeit, Bilanz zu ziehen:Bereits zu Antritt seines Postens bei Microsoft solle Nadella gesagt haben, dass Cloud bei ihm absolute Priorität genießen würde. So zumindest würden es Mitarbeiter gegenüber CNBC berichten. Das sei natürlich erst mal eine Ansage gewesen, da das Hauptprodukt Microsofts nun mal Windows sei und Nadella dies mit keinem Wort erwähnt habe.Doch der ambitionierte Microsoft-Chef habe abgeliefert. Die Aktie habe sich mehr als verdreifacht. Der Konzern sei mittlerweile das wertvollste Unternehmen der Welt. Längst sei der Software-Entwickler aus Seattle einer der größten Anbieter im Cloud-Computing Bereich.Microsoft habe es geschafft, sich zunehmend davon zu entfernen, Software-Pakete zu verkaufen. Stattdessen biete man den Kunden heute sämtliche Produkte auf Basis eines Abo-Modells an. Ein Geschäftsmodell, ähnlich wie bei Spotify und Netflix, welches konstante und planbare Einnahmen garantiere und vor allem eins sei - ein Traum für jeden Investor.Zudem habe Nadella dem Konzern das Image des freundlichen Partners gegeben. Mehrere Kooperationen habe er auf den Weg gebracht, unter anderem mit Salesforce, Red Hat oder auch Amazon.Auf die Frage warum man gerade Nadella als neuen CEO ausgewählt habe, habe der Aufsichtsratsvorsitzende John Thompson in einem Interview gegenüber CNBC geantwortet: "Ganz einfach. Weil niemand im Silicon Valley etwas mit uns zu tun haben wollte."Auch hier habe Nadella es zustande gebracht, den Konzern geschickt aus dieser Sackgasse zu führen. 2017 habe er gegenüber GeekWire gesagt: "Die Realität ist doch, dass wir als drittes Ökosystem, ohne bedeutenden Marktanteil und ohne aktive Entwickler-Community nicht konkurrieren können."Stattdessen habe man sich auf die Microsoft-Anwendungen konzentriert. Bei einem seiner ersten Auftritte als neuer CEO habe er die neuen Office-Anwendungen für das iPad präsentiert.Während der Aktienkurs unter Vorgänger Ballmer lange Zeit nur seitwärts gelaufen sei, habe die Aktie unter Nadella einen mächtigen Schub erhalten. Daher sei der neue CEO für Microsoft eine wahre Erfolgsstory. Die strategischen Weichen für zukünftiges Wachstum seien richtig gestellt worden - jetzt gelte es die Früchte zu ernten.Die Microsoft-Aktie ist und bleibt ein klarer Kauf, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2019)