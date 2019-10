XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (28.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Erst die starken Zahlen in der Cloud, jetzt ein Riesen-Wachstumsschub für Microsoft Azure. Nach einem umstrittenen Vergabeverfahren habe das US-Verteidigungsministerium Microsoft einen Cloud-Computing-Auftrag erteilt - und sich damit gegen Amazon entschieden.Im Vertrag sei eine Obergrenze von bis zu umgerechnet rund neun Milliarden Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren festgeschrieben, habe das Pentagon am Freitag bekannt gegeben. Fest vereinbart seien aber zunächst umgerechnet rund 900.000 Euro innerhalb von zwei Jahren.Im Rahmen des Vertrags werde sich Microsoft "entscheidenden und dringenden" Anforderungen an die moderne Cloud-Infrastruktur des Pentagons annehmen. Für den Auftrag habe sich u.a. auch Amazon beworben. Der weltgrößte Online-Händler habe lange als Favorit im Rennen um den Zuschlag gegolten. Angesichts der anhaltenden Kritik von US-Präsident Donald Trump an Amazon-Chef Jeff Bezos hätten einige Experten jedoch schon vor der Vergabe des Vertrags den Ausgang in Frage gestellt.Der Vertrag sei eine gigantische Wachstumsspritze für die Microsoft Cloud. Die Reaktion mit einem Kursplus von drei Prozent wirke gemessen an dem Vertrag noch verhalten. In Teilen dürfte die Zurückhaltung der Anleger jedoch auf das wohl anstehende Gerichtsverfahren zurückzuführen sein.Jetzt heißt es dabei bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: