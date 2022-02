Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (13.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nachdem Microsoft die Übernahme des Spieleentwicklers Activision Blizzard angekündigt habe, habe die Sony-Aktie auf einen Schlag rund 13% ihres Wertes verloren. Die große Sorge der Anleger: Top-Franchises wie "Call of Duty" könnten künftig zu Xbox-Exklusiv-Titeln werden und nicht mehr auf der PlayStation verfügbar sein. Nach Ansicht des "Aktionärs" eine unberechtigte Sorge. Das habe nun ein Microsoft-Manager bestätigt.Microsoft-Manager Brad Smith habe bei CNBC klargestellt, dass die Spiele auch nach der Übernahme auf der PlayStation bleiben würden. Zudem sei Microsoft sogar offen dafür, sie auf Plattformen des dritten großen Konsolen-Anbieters Nintendo zu bringen. Smith habe dabei auf die Entwicklung des bereits 2014 gekauften Spiels "Minecraft" verwiesen, das breit verfügbar geblieben sei. "Das ist ein klarer Hinweis darauf, wie man auch mit den Titeln von Activision Blizzard verfahren wolle."Microsoft mache sich zugleich im Kielwasser aktueller Gesetzespläne in Europa und den USA Hoffnungen, das heutige App-Store-System aufzusprengen und Anwendungen über eigene Plattform verkaufen zu können. Smith habe von einem "universellen App Store gesprochen, der es jedem Spieler auf jedem Gerät erlauben würde, jede App herunterladen und nutzen zu können".Hochspannend, denn die Plattformen würden 15 oder 30% der Einnahmen der Entwickler einbehalten. Insbesondere mit Blick auf das von Microsoft angestrebte Cloud-Gaming wäre ein Aufbruch des App-Stores von Google und Apple ein Riesengewinn. Da im Falle des Streamings auch Smartphones für das große Spiele-Portfolio von Microsoft interessant würden.Es würde diesen Plänen widersprechen, wenn man die Reichweite und damit die Bekanntheit der Spielefranchises im heutigen Ökosystem begrenzen würde. Es sei allerdings zu erwarten, dass Microsoft in seinen Cloud-Spiele-Abos härtere Bandagen anlegen werde und den Vertrieb von Spielesoftware (nichts anderes seien die unprofitablen Konsolen von heute und das Cloud-Gaming von Morgen) künftig in einer marktbeherrschenden Stellung ausüben wolle.Cloud-Gaming erweitere durch den Wegfall hoher Hardware-Anforderungen die Zielgruppe und dürfte langfristig höhere Margen erzielen als das heutige Konsolen-Ökosystem. Aussichten, die dem "Aktionär" und den Microsoft-Anlegern gefallen würden. Dass Microsoft im Cloud-Gaming gute Chancen auf die Marktführerschaft habe, sei dabei die einzige berechtigte Sorge von Sony-Aktionären.Die Microsoft-Aktie bleibe ein Basisinvestment, denn Cloud-Gaming sei ein lukrativer Wachstumstrend, der für den Tech-Giganten spreche, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link