Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

182,20 EUR (17.11.2020)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

182,00 EUR -0,69% (17.11.2020, 13:27)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

217,23 USD +0,33% (16.11.2020)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (17.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft würden Microsoft und Sony ihre neuen Spielekonsolen ins Rennen schicken. Microsoft habe ein schlagkräftiges Kaufargument auf seiner Seite und könnte das Wettrennen der Konsolenhersteller dieses Mal für sich entscheiden. Gleichzeitig werfe die neue Xbox bei Anlegern einige Fragen auf.Frage 1: Warum solle die Xbox jetzt das Rennen gewinnen?Keine Frage, die neusten Konsolen von Microsoft und Sony stünden ganz oben auf vielen Wunschzetteln. Microsofts neueste Dattelkiste biete dabei aus monetärer Sicht einen klaren Vorteil: Die Xbox Series S gebe es bereits ab 299,99 Euro, für das Konkurrenzmodell von Sony müssten Kunden rund 100 Euro mehr hinlegen.Durch den Preisvorteil könnte Microsoft das Debakel der letzten Generation wieder ausgleichen. Denn damals sei der höhere Preis einer der Hauptgründe gewesen, warum sich die Xbox One deutlich schlechter verkauft habe als die Playstation 4. Laut VGChartz seien von der Playstation 4 (PS4) seit der Veröffentlichung bis zum September 2020 rund 113 Millionen Einheiten verkauft worden. Von Microsofts Xbox One seien hingegen nur rund 48 Millionen Stück über die Ladentheke gegangen.Frage 2: Wie viel trage die Xbox zum Gesamtumsatz bei?Rechne man die Einnahmen rund um die Xbox-Verkäufe, wie zum Beispiel durch digitale Downloads oder Spiele-Abos hinzu, trage die Gaming-Sparte laut CNBC rund acht Prozent zum Konzernumsatz bei. Diese Synergieeffekte würden den Bereich weiter vorantreiben, Analysten würden mit einer Wachstumsrate von 15 Prozent für das Geschäftsjahr 2021 rechnen. Damit wachse das Segment stärker als die Windows-Sparte, die um 12 Prozent zulegen dürfte. In der Summe habe die Xbox daher eine hohe Relevanz für den Software-Riesen."Der Aktionär" rechne damit, dass die neue Xbox dank dem Preisvorteil die Verkaufszahlen der Xbox One toppen werde. Der Einfluss der Gaming-Sparte dürfte in den kommenden Jahren weiter zunehmen.Investierte bleiben beim Tech-Basisinvestment an Bord, Neueinsteiger greifen zu (Stoppkurs: 150 Euro), so Jan Paul Fori. (Analyse vom 17.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link