Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

233,70 EUR -0,32% (06.07.2021, 20:56)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

235,25 EUR +0,23% (06.07.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

276,62 USD -0,37% (06.07.2021, 20:42)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (06.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nach der umstrittenen Vergabe eines milliardenschweren Cloud-Computing-Auftrags an Microsoft wolle das US-Verteidigungsministerium den Vertrag nun auflösen. Der seit langem verzögerte Auftrag erfülle wegen "sich verändernder Anforderungen" nicht mehr den Bedarf des Militärs, habe das Ministerium am Dienstag erklärt. Die Schritte zur Vertragsauflösung seien eingeleitet worden.Microsoft habe den Zuschlag für das Geschäft Ende 2019 bekommen, obwohl lange Zeit die Sparte Amazon Web Services (AWS) des weltgrößten Online-Händlers als Favorit gegolten habe. Amazon.com habe daraufhin geklagt, weil es angesichts der eher feindseligen Haltung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump gegenüber dem Unternehmen politische Einflussnahme vermutet habe.Am Dienstag habe das Ministerium erklärt, man werde für weitere Cloud-Dienste nun Angebote von Microsoft und AWS einholen. Die beiden Anbieter seien die einzigen, die den Anforderungen des Pentagons gerecht werden könnten.Der ursprüngliche Vertrag habe ein Volumen von rund 10 Mrd. USD für einen Zeitraum von zehn Jahren. Neben der finanziellen Komponente habe der unter der Abkürzung JEDI bekannte Auftrag auch als ein Prestigeprojekt gegolten, das dem ausführenden Unternehmen weitere Regierungsaufträge hätte erleichtern können.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: