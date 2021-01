Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

188,16 EUR +1,39% (25.01.2021, 16:15)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

187,52 EUR +0,16% (25.01.2021, 15:57)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

227,58 USD +0,72% (25.01.2021, 16:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (25.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der Software-Riese habe ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht und habe 2020 fast in jedem Quartal überzeugen können. Deswegen sei der Microsoft für viele Marktbeobachter ein klarer Krisenprofiteur. Am morgigen Dienstag stünden nun die nächsten Quartalszahlen an.Generell falle auf, dass die Analysten der Wall Street sich in Sachen Microsoft-Aktie selten einig seien. Vor den Q2-Zahlen würden ganze 37 Analysten das Papier zum Kauf empfehlen, drei würden die Aktie mit "halten" einstufen und kein Einziger rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel belaufe sich dabei auf 248,58 USD, was einem Kurspotenzial von 10% entspreche.Vieles deute darauf hin, dass Microsoft auch im Q2 die Erwartungen der Analysten übertreffe. Dafür spreche insbesondere die Verschärfung der Coronakrise und damit einhergehende weltweite Lockdowns. Das Angebot nach den Cloud-Diensten (Office 365) aber auch Hardware-Produkten von Microsoft sei nach wie vor ungebrochen hoch. Zudem dürfte von dieser Entwicklung auch die Gaming-Sparte und insbesondere das Xbox-Angebot von Microsoft profitieren.Zuletzt habe auch die Meldung für Aufsehen gesorgt, dass der US-Konzern künftig in seinen Rechenzentren auf eigens entwickelte Chips setzen wolle. Chips auf Basis der ARM-Architektur dürften aufgrund ihrer Energieeffizienz die Kosten der Microsoft-Datacenter senken und die Gewinnmargen erhöhen. Man dürfte gespannt sein, was das Microsoft-Management zu diesem Thema im Rahmen der Quartalszahlen sage.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: